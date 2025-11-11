ERC i els Comuns eviten posar una «línia vermella» en l'ampliació del Prat

Consens entre els socis del Govern a l'anunci d'Aena de posar en marxa l'ampliació del Prat. ERC i els Comuns han evitat posar una "línia vermella" en el pla de Maurici Lucena, tot i que recorden que la de l'ampliació no és la seva proposta i que hi estaran fermament en contra. Des dels republicans, Ester Capella ha demanat centrar-se en la governança de les infraestructures, mentre que per la part dels Comuns, David Cid ha titllat de "deliri" l'anunci de Lucena i creu que ho fa per acontentar els accionistes.
Capella ha dit que "de tant posar línies vermelles al final és impossible moure's", però ha mantingut que l'ampliació del Prat no és el model que defensa la seva formació. "Això no va de pistes llargues sinó de com fem que les infraestructures beneficiïn l'interès general", ha sentenciat la portaveu parlamentària d'ERC. Els republicans insisteixen en la governança de les infraestructures -que també ha defensat Junts-, i per aconseguir-ho el sistema aeroportuari és clau. "La dèria pel ciment no farà més eficients les infraestructures", ha conclòs Capella.
Per la part dels Comuns, Cid ha manifestat la "posició clara de rebuig" a l'ampliació del Prat, però no ha manifestat si serà una línia vermella i ha advertit que tenen "instruments per incidir" en la decisió. "Farem tots els passos per evitar que l'ampliació tiri endavant", ha sentenciat el portaveu dels Comuns. La formació també creu que el projecte pot quedar "tocat de mort" arran d'una proposta del PP per la congelació de les taxes aeroportuàries amb el suport de Junts. Sobre la proposta de Lucena, Cid creu que té un "excés de necessitat" per gesticular i mostrar moviments de cara als accionistes.
El debat sobre la línia vermella l'havia posat sobre la taula la CUP. El diputat anticapitalista Dani Cornellà ha demanat als socis del Govern que no siguin "còmplices" d'un PSC que "flirteja amb el negacionisme climàtic". "L'ampliació del Prat ha de ser una línia vermella que no es poden permetre ni els partits que donen suport al Govern ni els de l'oposició", ha sentenciat Cornellà. La CUP creu que l'ampliació suposa "hipotecar el futur dels catalans" mentre s'ignora l'emergència climàtica.
L'anunci d'Aena sobre l'ampliació
Aena ha anunciat aquest dimarts que publicarà "en els pròxims dies" la licitació tècnica per a la gestió i el desenvolupament del pla director per a la reforma de la infraestructura, pactada entre el gestor aeroportuari i els governs català i espanyol. Així ho ha confirmat el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, en un acte a Esade, on ha insistit que el Prat està arribat al límit de la seva capacitat.
El termini per elaborar el pla director és d'uns cinc anys, però Lucena confia que es pugui fer en quatre. La redacció tindrà un cost de 4,5 milions d'euros -habitualment costa mig milió d'euros-, dels quals 1,5 seran pel pla director aeronàutic i la resta per a la redacció de les modificacions mediambientals, un dels elements més controvertits de la reforma, que afecta de ple la Ricarda, que forma part de les zones protegides de la Xarxa Natura 2000.