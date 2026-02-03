ERC insisteix al Govern perquè faciliti el teletreball davant el caos a Rodalies

ERC ha demanat que el Govern faciliti el teletreball d'aquelles persones que el puguin fer davant el caos a Rodalies. Així ho ha expressat la portaveu parlamentària dels republicans, Ester Capella, en una roda de premsa al Parlament en la qual ha lamentat que hi ha molts treballadors no tenen garantida la mobilitat i que el foment del teletreball podria fer que només s'hagués de produir aquella mobilitat que és estrictament obligatòria. De fet, ERC negocia amb el govern espanyol mesures per impulsar aquest teletreball. Els republicans continuen lamentant que el servei de Rodalies continuï amb problemes constants i han insistit que l'única solució possible és el traspàs del servei. ERC demana accelerar aquest traspàs, però també que el govern espanyol continuï fent les obres necessàries allò on té la competència per fer-ho. En una altra línia, ERC continua condicionant la negociació pressupostària a un acord per la recaptació de l'IRPF. "Tothom sap quines són les seves obligacions", ha dit Capella en referència als governs català i espanyol. Informa Lluís Girona.\r\n