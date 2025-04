ERC reclama al Govern i als grups parlamentaris que es «comprometin» a defensar el català amb un Pacte Nacional per la Llengua «ambiciós»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha aprofitat Sant Jordi per reivindicar el català com a llengua de "prosperitat, inclusió i integració", i és la "llengua pròpia del país i és una llengua d'alta cultura". Junqueras ha assegurat que el català "vol continuar sent una llengua de referència pel país i pel món". ERC assistirà a la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona i ha demanat al Govern i a totes les forces polítiques i entitats socials i econòmiques que "es comprometin" a defensar la llengua, en aquest cas a través d'un Pacte Nacional per la Llengua "ambiciós". A les portes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellà a les aules, Junqueras ha refermat el compromís perquè "tothom que viu a Catalunya tingui el domini de català que correspon" i això passa en bona part pel món educatiu i les escoles. "Hem de tenir la màxima ambició en tots els àmbits", ha afirmat, però no ha concretat cap exigència al Govern en aquest sentit, ni tampoc quina posició tindrà ERC.