ERC recupera la iniciativa perquè no sigui obligatori competir amb la selecció espanyola

El grup d’ERC al Congrés ha denunciat aquest dilluns la “negativa persistent i sistemàtica” de l’Estat a reconèixer les seleccions catalanes i ha afirmat que es deu a una “voluntat política”. Segons apunten en una bateria de preguntes registrada just després de la victòria d’Espanya al Mundial, l’objectiu de les autoritats espanyoles és “evitar que Catalunya disposi d’un dels principals espais de representació internacional que tenen avui les nacions”. Els republicans també han demanat desbloquejar una proposició de llei de 2023 que busca acabar amb les sancions als esportistes que no volen participar en competicions internacionals amb Espanya, i que forma part del combinat estatal "deixi de ser un deure i passi a ser un dret". Actualment, diuen, poden ser sancionats amb multes de fins a 30.000 euros.\r\n