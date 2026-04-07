ERC situa el traspàs de les prestacions d'atur a la negociació pressupostària

ERC es manté a l'expectativa que el PSC els proposi alternatives al traspàs de l'IRPF. La portaveu parlamentària, Ester Capella, ha reiterat que els pressupostos han d'anar lligats a avenços en sobirania i que no s'aixequen de la taula, però no ha ofert concrecions. El que sí que ha deixat clar és que la contraoferta del Govern a l'IRPF no ha de ser necessàriament una sola mesura, sinó que es podria traduir en una sèrie de traspassos que es podrien assolir tant en el curt com en el llarg termini. Un d'aquests elements, ha admès Capella, podria ser el traspàs de la gestió de les prestacions d'atur, com ha avançat La Vanguardia. En tot cas, ha insistit la portaveu parlamentària republicana, la pilota està a la teulada del Govern. Informa Lluís Girona.\r\n