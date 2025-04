ERC subratlla la «unitat» a Barcelona després de la victòria dels crítics amb Junqueras

"Els discursos que van fer les dues candidatures, previs a la votació i després de la votació, van ser molt clars: missatges d'unitat". Així s'ha expressat el vicesecretari de Comunicació d'ERC, Isaac Albert, aquest dimarts en una roda de premsa preguntat per la victòria de la llista dels crítics amb Oriol Junqueras aquest cap de setmana al congrés federal d'ERC de Barcelona. Albert ha destacat que el congrés s'ha produït amb "absoluta normalitat" i que els missatges de la candidatura liderada per la ja nova presidenta de la federació barcelonina, Creu Camacho, han estat "positius" i amb l'objectiu de treballar conjuntament per a les eleccions municipals del 2027.

Pel que fa a una possible consulta sobre el pacte amb els socialistes per entrar al govern de Jaume Collboni, l'executiva nacional d'ERC ha refermat que qui decidirà sobre el que s'ha de fer és la federació de Barcelona.