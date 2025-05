ERC, un any després del 12-M: fer complir el PSC i estabilitzar el partit de cara a les municipals

"Hem obtingut uns molt mals resultats". Aquestes van ser les primeres paraules de Pere Aragonès després de la davallada d'ERC el 12-M. Els republicans van perdre 13 diputats, passant dels 33 que tenien als 20 que tenen actualment al Parlament. Amb aquesta situació postelectoral i un procés convuls que ha retornat el lideratge del partit a Oriol Junqueras, els republicans aspiren ara a recuperar la força que tenien dins de l'independentisme en un context en què el procés ha quedat enrere i el Govern de Salvador Illa els considera socis prioritaris, juntament amb els Comuns, per tirar endavant la legislatura. El partit té al davant el repte de continuar cohesionant el partit, reconnectar amb l'electorat i exhibir resultats de la negociació amb el Govern per mirar de fer uns bons resultats a les municipals de 2027.

Soci prioritari del PSC

L'antiga direcció d'ERC, liderada per Marta Rovira, va tancar un acord d'investidura amb el PSC que no va ser senzill. El pacte el va avalar la militància, amb la incògnita del vot de Junqueras, i la nova direcció se l'ha fet seu amb la voluntat d'escenificar més exigència amb els socialistes per obtenir resultats. El primer toc d'alerta, tot just arrencar la legislatura, va ser negar-se a negociar els pressupostos. Des d'aleshores, amb més o menys facilitat, republicans i socialistes han anat tirant endavant pactes per mantenir l'estabilitat del president i el PSC considera ERC un "soci prioritari", primera opció a l'hora d'explorar enteses. Ha estat així amb els decrets de suplement de crèdit, i també serà així amb els pressupostos que es començaran a negociar després de l'estiu. Aquest serà un punt d'inflexió de la legislatura i determinarà la salut de l'aliança entre les dues formacions.

Fer complir els acords

Les dues carpetes principals per a ERC són la reforma del finançament i el traspàs de Rodalies. Els republicans consideren que el Govern dona continuïtat a polítiques impulsades per Aragonès, un "bona notícia", però volen que Illa compleixi els acords. Rodalies és "nuclear", i ja ha provocat la primera recusació a l'executiu socialista, amb l'aval dels de Junqueras. En el model de finançament s'hauran de començar a veure concrecions abans de l'estiu, i l'any vinent s'ha de recaptar l'IRPF des de Catalunya. A Calàbria consideren que en els últims anys s'han fet grans acords, però amb un grau baix de compliment i volen ara frenar noves negociacions -com ara els pressupostos de 2025- fins que no es concretin els acords signats. Malgrat la patacada electoral, l'aritmètica parlamentària permet als republicans tenir un rol central en la legislatura, i condicionar els socialistes.

Recosir el partit de cara a les municipals

Han estat dotze mesos convulsos a ERC. Els mals resultats van fer aflorar una divisió interna que s'havia gestat des de feia mesos. El procés congressual no ha estat senzill, i no hi han ajudat les informacions sobre l'estructura B al partit. Enllestit el congrés, els crítics han quedat en minoria i la direcció considera que el partit ja ha recuperat la cohesió i la pau interna. En els congressos federals s'han imposat les candidatures afins a Junqueras, amb l'excepció de Barcelona. En tot cas, ERC considera que les ferides estan cicatritzant i que podran afrontar amb garanties les eleccions municipals, que són ara com ara la principal prioritat.