Els crítics amb Junqueras guanyen les primàries d'ERC a Barcelona

Els crítics amb la direcció d'Oriol Junqueras s'han imposat per la mínima al congrés de Barcelona i lideraran la federació. La candidatura encapçalada per Creu Camacho, "Dignitat Republicana", ha obtingut el 49,6% dels vots i ha derrotat els continuïstes d'"Endavant Barcelona!", que s'han quedat amb el 47,5%. El recompte provisional de vots fa evident la poca distància entre les dues opcions: els opositors han guanyat per 14 vots de diferència.

Camacho, doncs, liderarà la federació d'ERC, pràcticament l'única que quedarà fora de la pacificació instaurada per Junqueras després d'un convuls congrés nacional. La dirigent ha pantejat durant la campanya la necessitat d'implementar un model "diferent" al de la direcció nacional als òrgans de poder a la capital catalana.

El teló de fons a la federació barcelonina ha estat, des de fa pràcticament un any, l'entrada (o no) al govern de Jaume Collboni. Al juny, la militància d'ERC a Barcelona va ser convocada per posicionar-se sobre un possible acord amb el PSC, però es va acabar suspenent la jornada de votació i es van adduir problemes d'aforament a l'Orfeó Martinenc, on s'havia citat els afiliats.

Els republicans eren conscients ja aleshores que la decisió no generava consens entre la militància. La candidatura de Baró defensava convocar una assemblea a Barcelona per prendre una decisió. No obstant això, al desembre, el govern municipal ja descartava obrir una nova negociació del pacte, per la qual cosa no sembla, quan s'arriba a l'equador del mandat, una possibilitat real

La federació de Barcelona –la més gran, amb un miler de militants- representava la principal pugna per dirigir el partit, i era l’última oportunitat dels crítics amb el model de la direcció de Junqueras per introduir les seves propostes als òrgans de poder. Barcelona queda, doncs, com l'única resistència a la pax junquerista amb l'horitzó de les municipals de 2027.