Estrasburg es pronunciarà la setmana que ve sobre la presó preventiva de Turull, Junqueras i Sànchez

El Tribunal Europeu de Drets Humans es pronunciarà la setmana que ve sobre la presó preventiva i els drets polítics de Jordi Turull, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez durant l’empresonament pel cas de l’1-O i les eleccions del desembre del 2017. Segons ha informat el TEDH aquest dimecres a la tarda, el tribunal amb seu a Estrasburg notificarà la seva decisió sobre les demandes dels tres independentistes contra Espanya per vulneració del dret a la llibertat, a la llibertat d’expressió i a unes eleccions lliures. El TEDH comunicarà la resolució del cas el dijous 6 de novembre a les deu del matí. El 2020 Turull, Junqueras i Sánchez van recórrer al TEDH en última instància per denunciar la seva presó preventiva durant la causa del ‘procés’ i les “restriccions” polítiques per participar en les eleccions catalanes del 2017. Posteriorment, també van recórrer la condemna del Tribunal Suprem, però aquest cas encarà està pendent de resolució a Estrasburg.\r\n