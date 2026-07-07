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Feijóo adverteix del «cost reputacional» que suposa per Espanya la retirada del passaport a Begoña Gómez

Política

  • El líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, en un acte a BIlbao amb empresaris.

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Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 17:47
Actualitzat el 07 de juliol de 2026 a les 17:48

 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit del “cost reputacional” que suposa per Espanya la retirada del passaport de Begoña Gómez, dona del govern espanyol, per part del jutge. “El problema és que ho sabrà tota la Unió Europea i tota la OTAN perquè el que es pretenia és que la dona del president l’acompanyés a una reunió de l’OTAN”, ha afirmat aquest dimarts en una intervenció davant d’empresaris bascs a Bilbao. Feijóo ha dit que no es pot sotmetre Espanya a aquest “cost reputacional”, que existeix, al seu parer, amb independència de “si s’està o no s’està d’acord” amb la decisió del jutge. “No ens podem acostumar a això”, ha sentenciat.

 

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