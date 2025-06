Feijóo demana «dignitat» als socis de Sánchez perquè el facin dimitir

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplaçat aquest dimarts als socis d'investidura de Pedro Sánchez a mostrar "dignitat" i demanar la dimissió del cap de l'executiu espanyol. "Imagini la cara que li està quedant a Junts quan ha vist que el seu interlocutor permanent, Santos Cerdán, és un delinqüent", ha dit en una entrevista a la Cope. "Si hi hagués un mínim de dignitat al nacionalisme, l'independentisme i l'esquerra espanyola, un mínim, qualsevol dels socis del PSOE li diria a Sánchez 's'ha acabat, has de dimitir'", ha remarcat. Pel que fa a la possibilitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, com el president el va reptar ahir, Feijóo ha avisat que no pot ser un "desfogament de 48 hores" sense prou vots per prosperar.