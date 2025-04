Feijóo diu que Sánchez ha comès una «cacicada antidemocràtica» amb el pla per augmentar la despesa en defensa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest dimecres el pla de Pedro Sánchez per incrementar la despesa en defensa fins al 2% i ha assegurat que és "inèdit" que un president del govern faci un pas així "sense el consens del consell de ministres". "No es té autorització parlamentària", ha agregat tot dient que això suposa un incompliment de la llei de defensa nacional de l'Estat. "Comparèixer al Congrés no substitueix l'obligació de sotmetre l'augment de la despesa militar a l'autorització de les Corts", ha asseverat en un esmorzar organitzat per la Cambra de Comerç dels EUA a Madrid. Per Feijóo, les mesures de Sánchez són una "cacicada antidemocràtica" i una "burla" que "no vincula" a Espanya.