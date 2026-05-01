01 de maig de 2026

Feijóo lamenta «la pressió fiscal» sobre els treballadors: «S'ha de treballar per viure, no només per pagar»

  • Feijóo és president del Partit Popular des de 2022. -

Publicat el 01 de maig de 2026 a les 12:20

El líder de l'oposició a l'estat espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la felicitació del Primer de Maig per remarcar que "Espanya necessita un canvi per retornar el sentit a l'esforç". En el vídeo que ha compartit a xarxes, el president del Partit Popular ha dit que "el govern socialista ha convertit la feina en una carrera d'obstacles" i, en aquest sentit, ha destacat que "treballar ha de servir per viure, no només per pagar". Feijóo ha afirmat que davant l'increment de "costos, impostos o quotes" els populars faran que "pagui la pena tornar a treballar".

 

