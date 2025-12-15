Gabriel Rufián demana una reunió amb Pedro Sánchez per saber què farà davant la crisi al PSOE

15 de desembre de 2025

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 11:25

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dilluns una reunió “cara a cara” amb Pedro Sánchez perquè els expliqui què pensa fer per “regenerar” el PSOE i l’executiu espanyol. “Nosaltres durant molt de temps vam dir que això era una ofensiva judicial i mediàtica, i ho és, com ens va passar a nosaltres, però amb una diferència: que aquí s’han trobat coses”, ha dit en declaracions a la premsa. Així mateix, ha apuntat que no es pot exigir als socis del govern que facin de “paracaigudes” i s’empassin els gripaus. Segons ha lamentat, els partits d’esquerres es troben en un “dilema” entre el rebuig a un possible govern del PP i Vox amb Santiago Abascal de vicepresident o “passar vergonya” amb la situació actual.

