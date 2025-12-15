Gabriel Rufián demana una reunió amb Pedro Sánchez per saber què farà davant la crisi al PSOE

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dilluns una reunió “cara a cara” amb Pedro Sánchez perquè els expliqui què pensa fer per “regenerar” el PSOE i l’executiu espanyol. “Nosaltres durant molt de temps vam dir que això era una ofensiva judicial i mediàtica, i ho és, com ens va passar a nosaltres, però amb una diferència: que aquí s’han trobat coses”, ha dit en declaracions a la premsa. Així mateix, ha apuntat que no es pot exigir als socis del govern que facin de “paracaigudes” i s’empassin els gripaus. Segons ha lamentat, els partits d’esquerres es troben en un “dilema” entre el rebuig a un possible govern del PP i Vox amb Santiago Abascal de vicepresident o “passar vergonya” amb la situació actual.\r\n