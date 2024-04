El govern espanyol eliminarà les «golden visa» per a inversions estrangeres en habitatges

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet un significatiu anunci per al mercat estranger de l'habitatge en territori de l'Estat. En la pròxima reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts s'abordarà l'eliminació del visat d'or, l'anomenada golden visa, per a tots aquells estrangers que inverteixen més de 500.000 euros en habitatge. El líder socialista ho ha explicat en un acte al municipi andalús de Dos Hermanas, en un acte on precisament es parlava sobre la situació residencial a l'estat espanyol.

En concret, Sánchez, ha assegurat que l'executiu estudiarà un informe elevat per la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que té com a intenció modificar la llei aprovada pel govern de Mariano Rajoy el 2013. Aquesta legislació permetia "obtenir el visat de residència si s'invertia en habitatge" a l'estat espanyol.

"Iniciarem el procediment per eliminar la concessió de l'anomenada golden visa, que permet accedir al règim de residència quan s'inverteix més de mig milió d'euros en béns immobles", ha indicat Sánchez, que ha apuntat que amb això es pretén "garantir que l'habitatge sigui un dret i no un mer negoci especulatiu". A més, el president espanyol ha recordat que un 94% dels visats que s'atorguen per a inversors estan vinculats a immobiliàries, unes 10.000.

Barcelona, Madrid, Màlaga, Alacant, Palma i València són les ciutats amb més demanda per a aquesta mena d'operacions. Coincideix, llavors, amb les anomenades "zones tensionades" per la situació de l'habitatge. Sánchez ha incidit en el fet que la prioritat per a l'executiu espanyol és "garantir l'accés a un habitatge accessible, per donar resposta a la ciutadania i que cap persona hagi de destinar més del 30% dels seus ingressos per a una llar digna". Així doncs, assegura que prioritzen la funció social de l'habitatge, en contraposició a una política com la golden visa.