Illa anuncia l’inici de l’elaboració de la llei de l’Agència Catalana de Notícies

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que pròximament el Govern iniciarà l’elaboració d’una llei per a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Illa ho ha dit durant la inauguració del VII Congrés de Periodistes de Catalunya. “Iniciarem el camí per dibuixar un marc jurídic que garanteixi l’estabilitat institucional i l’autonomia professional i pressupostària de l’ACN”, ha assegurat. El president ha manifestat el “compromís” del Govern amb una agència "independent, plural i al servei de l’interès públic”, i ha qualificat la nova llei com “un pas endavant i necessari”. Illa confia que la nova norma tingui el “suport suficient al Parlament\r\n