Illa assegura que Catalunya pot sortir reforçada de la crisi dels aranzels

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que hi ha elements que indiquen que Catalunya pot sortir reforçada de la crisi dels aranzels dels Estats Units: "De pitjors n'hem sortit", ha afegit. Així ho ha dit en un vídeo després de mantenir una reunió amb representants del sector agroalimentari català arran de la política impulsada pel president dels EUA, Donald Trump. També ha recordat que el Govern ha posat a disposició 1.500 milions d'euros per a pal·liar els efectes de la guerra comercial, i ha afegit que el seu executiu posarà "tants recursos com faci falta per a protegir" el sector productiu català. "Sempre amb una voluntat d'ajudar perquè les empreses no vagin a pitjor, però també amb una clara voluntat de protegir el nostre sector productiu, el nostre model de vida", ha defensat el president.