Illa assegura que desplegarà "amb tota l'energia i eficàcia" l'acord en habitatge i defensa que cal intervenir el mercat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat l'acord que el Govern ha signat amb ERC, els Comuns i la CUP per regular els lloguers de temporada i ha garantit que el desplegarà "amb tota l'energia i eficàcia". Durant la sessió de control al Govern el president ha dit que l'habitatge ha de ser un dret i no una mercaderia i ha defensat intervenir el mercat perquè "no està funcionant i deixa fora molta gent". Illa ha fet una valoració "positiva" del pacte, ha assegurat que és "un bon senyal" i ha agraït la "predisposició" dels tres grups parlamentaris signants per arribar a acords. Durant la seva intervenció la diputada de la CUP Laure Vega ha celebrat que l'acord serveixi perquè les polítiques d'habitatge "no les dictin els fons voltor" i ha suggerit a Illa que si en matèria d'habitatge han pogut estar d'acord amb els seus postulats per què no podrien arribar a acords en altres àmbits.