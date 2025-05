Illa assegura que la situació a Vilanova està «controlada» però el confinament es mantindrà fins que no es garanteixi que no hi ha risc per la salut

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que s’haurà de mantenir el confinament a la zona de Vilanova i la Geltrú fins que estigui garantit que no hi ha risc per a la salut de les persones. Illa ha parlat amb la consellera d’Interior i els alcaldes afectats per l’incendi tòxic, per estar al dia de la situació.

“Hem hagut de decretar un confinament per protegir les persones”, ha detallat el president, que ha assegurat que tot està “controlat”. S’han enviat alertes als mòbils dels ciutadans avisant d’aquest confinament. Des del Govern s’està fent seguiment de l’incident i el foc està estabilitzat, però el president ha demanat a la ciutadania que faci cas a les ordres de protecció civil.