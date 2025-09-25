Illa celebra que Sánchez es torni a presentar a les eleccions i pronostica que les guanyarà

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que Pedro Sánchez hagi anunciat que té intenció de tornar-se a presentar a les eleccions espanyoles previstes pel 2027. En una atenció a mitjans des de Londres Illa ha valorat "molt positivament" la decisió i ha assegurat que el fa "molt feliç". A més, ha augurat que Sánchez "tornarà a guanyar les eleccions". "El meu pronòstic és que hi ha Pedro Sánchez per estona. I això és bo per Catalunya, és bo per Espanya i és bo per Europa", ha remarcat. Sánchez va revelar les seves intencions el dimecres a la nit en una entrevista concedida a l'agència 'Bloomberg'.\r\n