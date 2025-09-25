Junts deslliga el fracàs del traspàs d'immigració del debat intern sobre el suport a Sánchez

"El PSOE sempre s'hi posa tard, sempre va a última hora". Aquesta és una declaració que Jordi Turull ha repetit aquesta setmana en dues ocasions, abans i després del fracàs del traspàs de competències d'immigració. El secretari general de Junts lamenta la poca implicació dels socialistes en aquesta mesura, però de moment no apuja el to i, com feia Carles Puigdemont, centra les crítiques contra Podem.
En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts ha reiterat que la decisió sobre la continuïtat de la confiança amb el PSOE es decidirà durant la tardor. Sobre l'acord amb els socialistes, Turull ha recordat que el punt principal era el de la resolució del conflicte polític i que, en aquesta carpeta, hi ha pocs avenços. "A partir d'aquí, ens cal decidir què decidirem", ha dit el líder de Junts, sense donar-ne més detalls.
Encara sobre el traspàs d'immigració, Turull ha lamentat el to de Podem i, especialment de Pablo Iglesias. "Han vist que s'han equivocat i han decidit anar amb tot, però només tenen insults i mentides", ha sentenciat el secretari general de Junts. La formació manté que va parlar activament amb el partit morat per mirar de convèncer-los però que només van trobar-se amb negatives.
En la mateixa línia, Puigdemont acusava Podem de sumar els seus vots als de Vox perquè "quan es tracta de Catalunya, l'extrema Espanya es posa d'acord". El líder de Junts deslligava la decisió de qüestions socials, i, tot obviant les raons que han donat els del partit lila, ha opinat que "quan es tracta de Catalunya no només no prenen precaucions, sinó que tampoc hi ha cap cordó sanitari que valgui". I en aquest sentit, afegia, "si Podem s'ha d'ajuntar amb Vox per impedir que Catalunya tingui competències, Podemos s'ajunta i s'ajuntarà amb Vox" per fer-ho.
Res a dir d'Aliança Catalana
De qui Turull i Junts no vol parar és d'Aliança Catalana. El secretari general de la formació diu estar centrat en les "propostes i solucions" que volen aportar i que el seu objectiu és plantar cara al Govern i no a altres formacions. Turull sí que ha defensat tenir connexió constant amb els alcaldes i ha tret pit de portar les seves demandes al Parlament i al Congrés. "Ens diuen que hi ha un problema amb les ocupacions o un altre amb la multireincidència i nosaltres ho portem a debat", ha dit.
Ara bé, el líder de Junts no s'ha pronunciat sobre el cordó sanitari a la formació de Sílvia Orriols. Segons havia avançat 3CatInfo, una dotzena d'alcaldes han demanat a Turull que hi hagi un canvi de rumb del partit que es basi en dues qüestions. La primera és trencar el cordó sanitari amb Aliança Catalana al Parlament i la segona és obrir-se a pactes amb el PSC, tal com ja fa la formació independentista amb el PSOE al Congrés.
Es tractaria d'alcaldes de la Catalunya Central, el Maresme i les comarques gironines, qui estan "preocupats" per l'auge de l'extrema dreta independentista en uns territoris en què aspira a fer forat de cara a les municipals de 2027. Els batlles demanarien una aproximació "humanista" al fenomen migratori i proposarien votar amb Aliança en algunes qüestions, com la de la prohibició del vel a les escoles.