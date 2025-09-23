Podem acusa Junts de competir amb Aliança Catalana per desplegar «una agenda de racisme i odi»

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha afirmat aquest dimarts que l'aposta de Junts per demanar la delegació a Catalunya de les competències de migració beu directament de la "competició" que els de Carles Puigdemont mantenen amb Aliança Catalana (AC) per desplegar una "agenda del racisme i l'odi". "Per fer lleis racistes amb els vots de Podem no s'hi pot comptar, i jo crec que això ho havia de saber tothom des de fa moltíssim temps", ha afirmat en una entrevista a RNE poc abans que es debati al Congrés la presa en consideració d'una proposició de Junts i el PSOE en aquesta matèria.\r\n