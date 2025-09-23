Junts assumeix el «no» al traspàs d'immigració: «Podem aplica un 155 i el PSOE va tard»

"Podem ens aplica un 155 en immigració". Així s'ha pronunciat Jordi Turull aquest dimarts assumint la caiguda del traspàs de competències que arriba al Congrés, carregant també contra un PSOE que "sempre va tard i a última hora". En una roda de premsa al Fòrum Nova Economia de Barcelona, el secretari general de Junts no ha culpat els socialistes del més que possible fracàs de la proposta, però ha recordat que la manca de compliments dels acords dificulten l'estabilitat de l'executiu. En aquest sentit, Turull ha insistit que durant la tardor hi haurà una decisió definitiva, però que no la prendran "en calent".
El secretari general de Junts ha tornat a carregar contra Podem, dient que està "perplex" per les declaracions dels últims dies. El líder de la formació considera que el traspàs de les competències "només és donar eines per poder solucionar un repte" i no entén que "un partit que s'autodefineix com a confederal" ara es negui a votar a favor del traspàs. "Prefereixen que això estigui en mans de la Guàrdia Civil que els Mossos i això, per molt que diguin, és catalanofòbia", ha insistit Turull.
Turull ha recordat que és probable que la gestió de la immigració a l'Estat estigui en mans de PP i Vox mentre que a Catalunya és improbable que mai governin. El líder independentista diu haver parlat amb Podem, cosa que la formació morada nega, i que ho pot demostrar a través de trucades i missatges. "Que facin demagògia si volen, però que no menteixin", ha sentenciat. La mesura, que es vota aquest dimarts, previsiblement decaurà amb els vots en contra de la dreta espanyola i de la formació morada.
Sobre qui Turull ha preferit no parlar és sobre Aliança Catalana. Al líder de Junts se li ha preguntat sobre les enquestes que apunten a un gran auge de l'extrema dreta independentista, però s'ha volgut centrar en "fer-ho bé" i "entendre la gent emprenyada". "No mirem pel retrovisor del costat", ha dit Turull, que ha dit que la seva formació no farà "política de TikTok de cara a la galeria i amb ulleres electorals". El secretari general de Junts ha dit que parla amb tots els alcaldes del país i que per això han portat debats com el de la multireincidència o les ocupacions al Congrés i "sense fer demagògia".
Les crítiques contra el Govern també han format part del discurs de Turull. El líder de Junts ha denunciat les "mostres sobrades d'incapacitat" de l'executiu i ha recordat que la seva estabilitat és definida pels pressupostos. "No van tenir-ne el 2024, no en tenen el 2025 i no tenim notícies sobre el 2026", ha insistit. A parer seu, això es produeix perquè no hi ha projecte de país i que el Govern d'Illa només està preocupat en "no molestar" Pedro Sánchez i el PSOE.
Turull ha considerat que l'acord de finançament "ni és singular ni conté un euro pels catalans" i que continua l'espoli en matèria d'incompliment d'inversions o en la carpeta fiscal. "Illa vol girar full, però quan ho fa es troba amb la repressió, l'espoli o una cúpula judicial disposada a atacar la llengua", ha sentenciat el secretari general de Junts. En aquest sentit, també ha culpat el president de la Generalitat de no haver-se implicat en convèncer Podem pel traspàs de les competències en immigració. Turull estava avui acompanyat de la plana major de Junts però també l'han escoltat Camil Ros (UGT) i Josep Sánchez-Llibre (Foment).