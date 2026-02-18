Illa elogia la nova seu del SEM a l'Hospitalet, «la joia de la corona» de l'estat del benestar català

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la posada en marxa de la nova seu del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospitalet de Llobregat, i ha apuntat que és "la joia de la corona" de l'estat del benestar català. Ha afirmat que l'edifici és una mostra del compromís del Govern per garantir el benestar de la ciutadania i ha posat en valor la professionalitat dels servidors públics que hi treballen, fent referència a la seva experiència recent. La nova seu té capacitat per a 700 treballadors i centralitza l'activitat del SEM en un únic edifici per millorar l'atenció, reforçar la coordinació i impulsar la formació. El 2025 el SEM va registrar 2,8 milions d’alertes, 7.600 diàries, i va atendre 2,2 milions d'incidents.\r\n