Illa no compareixerà la setmana que ve al ple sobre el cas Cerdán per motius d'agenda

La junta de portaveus del Parlament ha rebutjat aquest dimecres, amb els vots en contra del PSC, ERC i els Comuns, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui durant el pròxim ple sobre el cas Cerdán, com havia demanat Junts. Fonts parlamentàries han explicat que els socialistes han demanat no incloure la compareixença a l'ordre del dia de la sessió plenària de la setmana que ve per "motius d'agenda del president". De fet, el ple començarà dimarts a les 15 hores excepcionalment amb la sessió de control a Illa i als consellers, que normalment se celebra els dimecres a les 9 del matí, perquè el president anirà dimecres a la cimera de l'ONU a Sevilla. Les mateixes fonts apunten a la possibilitat que la compareixença es produeixi la següent sessió plenària, prevista pels dies 15, 16 i 17 de juliol.