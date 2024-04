Illa planteja passar la política lingüística de Cultura a Presidència

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha proposat passar la política lingüística del Departament de Cultura al de Presidència. "Volem ressituar Política Linguística com a política del conjunt del Govern, per això volem situar la seva direcció i el seu impuls en l'àmbit de Presidència", ha defensat Illa en un acte sobre cultura a la sala Villaroel. Aquest és el model que tenien els presidents Pasqual Maragall i José Montilla, però després l'impuls del català va passar a estar sota el paraigua de Cultura.

En aquesta legislatura, el Govern va enfortir-la i de direcció general es va convertir en secretaria, pilotada per Francesc Xavier Vila. Illa s'ha compromès a destinar recursos per protegir i impulsar l'ús social de la llengua. En aquest àmbit, el president, Pere Aragonès, va proposar fa uns dies crear una conselleria del català després d'una legislatura en què ha estat una de les prioritats de l'executiu.

Illa ha destacat la bona feina del Govern en l'àmbit de la cultura i ha volgut ressaltar la tasca feta per la consellera Natàlia Garriga. "Ha buscat la col·laboració de la resta de formacions, començant per la nostra, i ha anat amb la veritat per davant. I nosaltres hem estat lleials", ha dit, i ha fet referència especialment a l'augment del pressupost destinat a aquest àmbit. El compromís del PSC passa per arribar al 2% del pressupost per la cultura el 2025, que era un dels objectius del Govern aquesta legislatura i comptava amb la col·laboració dels socialistes.

El líder socialista ha desgranat algunes de les propostes del PSC en l'àmbit de la cultura. La primera, el Pacte Nacional per la Cultura, que s'estava treballant amb el Departament de Cultura. "Treballarem en aquesta línia per un acord parlamentari ampli", ha dit el candidat socialista. Illa ha ratificat el compromís de posar en marxa el Hub Audiovisual de Catalunya a les Tres Xemeneies, un altre dels objectius del Govern. I també impulsar la internacionalització de la producció cultural i artística catalana, especialment en l'àmbit europeu i hispanoamericà, així com actualitzar el pla d'equipaments culturals.

Els socialistes volen també impulsar un campus de les arts coordinat per la UB i amb participació de la resta d'universitats per "promoure i ordenar" la recerca artística. Una altra proposta passa per "aplicar l'estatut de l'artista" a Catalunya i també per desplegar una llei de desgravació fiscal al consum cultural, amb la quota catalana de l'IRPF per incentivar el consum de cultura, fins a una despesa anual màxima de 1.000 euros.