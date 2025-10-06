Illa promet «escoltar a tothom» en matèria d'habitatge però reclama temps: «No faré màgia»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha allargat la mà i ha promès "escoltar a tothom" en matèria d'habitatge, a les portes del debat de política general al Parlament. "Estic disposat a escoltar tothom i els diferents col·lectius en les seves idees i propostes. Però no faré màgia ni vendré duros a quatre pessetes", ha assenyalat Illa aquest dilluns en la jornada 'El dret a l'habitatge: reptes i solucions', organitzada per 'eldiario.es'. "No és un problema que se solucionarà en un any, ni exclusiu de Catalunya o Espanya. Cal temps per veure resultats", ha volgut deixar clar el president de la Generalitat, que ha situat l'accés a l'habitatge com el principal focus de desigualtat i ha receptat "construir, construir i construir". "Em comprometo a seguir una direcció clara en matèria d'habitatge, amb persistència i mobilització de recursos", ha recalcat Illa. "Però res de màgia ni discursos de cara a la galeria, només valentia i ambició", ha insistit el president de la Generalitat, que ha reclamat la col·laboració dels quatre nivells d'administració (municipal, autonòmica, estatal i europea).\r\n