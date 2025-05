Illa situa com a prioritat que tothom pugui ser atès en català als centres sanitaris: «És un dret»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la decisió de tirar endavant el Pacte Nacional per la Llengua sense Junts i la CUP. "M'agradaria que hi hagués més partits, però no hi han volgut ser", ha dit en una entrevista a El Cafè d'Idees. El president ha insistit que el pacte que se signarà demà amb ERC, els Comuns, Òmnium, Plataforma per la Llengua, PIMEC i altres entitats és "ambiciós", que inclou 250 milions d'euros en mesures per al català. Illa ha insistit que s'han fet esforços per incloure més formacions polítiques, i ha recordat que aquest pacte s'havia de subscriure abans d'acabar l'any passat. "Hem fet esforços perquè sigui un pacte compartit, però no depèn només de nosaltres; m'agradaria que hi fossin, però no hi són", ha dit.

Illa ha agrait el suport al pacte a entitats com Òmnium o Plataforma per la Llengua, crítica amb el Govern per la poca ambició en matèria de llengua i pels canvis de llengua del president. El president s'ha defensat. "Com a president de Catalunya parlin en català, menys en aquells fòrums en què una part de l'audiència no és d'aquí i m'he d'expressar breument en castellà", ha dit. En tot cas, ha dit que el català "és la llengua de Catalunya" i mereix un esforç per assolir un consens ampli. "Sempre que pugui, la defensaré", ha afirmat. Un dels àmbits d'actuació prioritari és la sanitat i Illa ha insistit que cal "garantir que tots els pacients són atesos en català". "És un dret, hem d'assegurar que totes les persones puguin ser ateses en català", ha afirmat. El president no ha volgut posar terminis en aquest sentit.

Illa ha evitat referir-se al "conflicte polític" i ha dit que, malgrat les diferències entre els actors, el moment ara és "diferent". "Volem que Catalunya exerceixi en plenitud el seu autogovern des de l'excel·lència", ha dit, i ha defensat el model d'una Espanya "plural i diversa" amb "pes i veu" a Europa. "Hi ha un conflicte, una qüestió política, que estem intentant resoldre, però estem en un moment diferent", ha dit. El president ha recordat que el PSC defensa la "identitat nacional de Catalunya", però que aquestes identitats són "inclusives", i ha insistit que les seves prioritats són les polítiques concretes d'habitatge, educació o salut, i "liderar econòmicament Espanya". "Tenim l'ambició de ser a l'avantguarda", ha indicat.

Sobre una possible reunió amb Carles Puigdemont, el president no hi ha tancat la porta, però tampoc ha volgut concretar cap calendari. De cara a possibles pactes amb Junts, Illa ha assenyalat que té dos acords d'investidura que complirà, i que no farà "res" que els posi en risc. Això no implica que no es pugui arribar a pactes amb els juntaires, com demana l'empresariat, però ha avisat que no se signaran pactes que puguin fer descarrilar les enteses amb ERC i els Comuns.

Treu ferro a les crítiques dels empresaris

Davant les crítiques de l'establishment pels pactes amb ERC i els Comuns, Illa hi ha tret ferro. "Jo els veig contents, perquè l'economia va bé en un marc d'estabilitat", ha dit, i ha afirmat que alguns comentaris que s'han fet són "un punt exagerats". El president ha insistit en les bones dades de l'economia espanyola i catalana. En aquest sentit, ha repetit el missatge dels últims mesos per "compartir la prosperitat", i ha defensat les mesures en matèria d'habitatge. "Si hem d'intervenir el mercat per generar prosperitat, també ho hem de fer perquè aquesta sigui compartida", ha dit. Illa ha demanat pensar en "l'interès general" en relació amb la taxa turística o els lloguers de temporada. "El turisme va més bé que mai i cal un esforç just perquè la prosperitat que genera el turisme arribi a tot arreu", ha reblat.

El president ha insistit que cal regular els lloguers de temporada i ha dit que és "raonable" i la taxa turística no entrarà en vigor fins a l'octubre, després de l'estiu, per seguretat jurídica. "Estem disposats a escoltar tothom però un Govern ha de prendre decisions", ha dit. I ha insistit que l'empresariat està "content" perquè "ha tornat l'estabilitat a Catalunya" i estan tornant empreses com el mateix Sabadell o bé La Caixa. "No he demanat que tornin, però sí que demano que generin prosperitat i prenguin decisions amb lògica empresarial", ha explicat. Illa ha refermat la seva oposició a l'opa del BBVA i ha donat suport a la consulta pública promoguda pel govern espanyol. "Formalment, la Generalitat no té un paper; depèn d'una decisió del ministre d'Economia i del consell de ministre", ha explicat el president i ha dit que les gestions que pugui fer s'han de mantenir en l'àmbit de "discreció i prudència".

IRPF el 2026? "Tenim fórmules per fer-ho"

Una de les principals carpetes de la legislatura és el finançament i ha indicat que està "compromès" en aquesta carpeta. Illa ha admès que genera "soroll" fora de Catalunya, però ha avisat que això no necessàriament provocarà un "desgast polític". "El sistema de finançament s'ha de reformar, tothom ho demana", ha dit. La principal fita és recaptar l'IRPF l'any 2026 i el president ha dit que "hi ha fórmules per fer-ho", però ha reconegut la complexitat de la qüestió. "El nostre objectiu és que tots els impostos els recapti l'Agència Tributària de Catalunya; és molt complex perquè cal incorporar personal, equips informàtics, en una qüestió delicada com els impostos", ha indicat, però ha dit que Catalunya està "preparada" per fer-ho.

Precisament per calmar aquest soroll que genera el finançament, Illa fa mesos que prepara un tour per Espanya, per reunir-se amb altres presidents autonòmics. Per ara, només ha anat a les Illes Canàries, però aquest divendres visitarà Navarra i entre maig i juny, l'Aragó. No té prevista cap trobada amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perquè vol parlar "amb serenor" i "rigor". És en aquesta línia, també, que vol abordar la reforma del finançament.

L'aeroport, abans de l'estiu

Illa ha dit que, idealment, la qüestió de l'aeroport s'hauria de resoldre abans de l'estiu. El president és partidari de l'ampliació, però ha demanat esperar als resultats de la comissió tècnica. "Intentarem buscar un consens polític ampli", ha dit. No serà senzill, perquè ni ERC ni els Comuns són partidaris d'ampliar la infraestructura. El president no tem que això provoqui un trencament de les aliances amb els socis d'investidura. "Estem esperant un informe tècnic, volem prendre la decisió amb rigor, i d'acord amb això intentaré construir un consens i prendrem una decisió; no vull anticipar res més", ha dit. Guanya força la possibilitat d'una ampliació de la tercera pista, però menys metres dels que plantejava Aena en la seva proposta inicial.