Illa veu «en bona direcció» les noves mesures anticorrupció al PSOE: «És una resposta contundent i rotunda»

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que les mesures anunciades pel president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per fer front a la corrupció al partit “van en la bona direcció”.

“És la resposta contundent i rotunda”, ha dit durant la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE d’aquest dissabte, segons han revelat fonts socialistes. Illa ha anat a Madrid a reivindicar un PSOE “unit i fort” i ha defensat que Sánchez “està fent la seva feina i l’està fent molt bé”. També ha advertit que “quan ataquen Pedro Sánchez ataquen tot el partit”.

Sánchez ha anunciat un paquet de 13 mesures per enfortir els controls interns del partit, protegir els denunciants i establir mecanismes de prevenció davant casos de corrupció. En un discurs de 45 minuts, ha tornat a demanar "perdó" i ha promès que el partit no és "com els que han tacat les seves sigles".

Ho ha fet després que el Tribunal Suprem hagi dictat presó preventiva per a qui era fins fa poc el secretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, embolicat en un presumpte cas de corrupció amb l’exministre socialista José Luis Ábalos.