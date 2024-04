Els independentistes aprofiten el cas Koldo per desacreditar Illa com a gestor

"Vostè ha venut tota la vida gestió i control, que és un polític seriós. Ho ha fet com a alcalde, com a ministre i ara com a candidat". Paraules del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián. "En un dels moments de màxima dificultat per Catalunya, vostè no va confiar en les institucions catalanes que ara diu que vol presidir". Afirmació de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Són dues frases dirigides al candidat del PSC, Salvador Illa, que il·lustren com la campanya del 12 de maig s'ha traslladat aquest dilluns a Madrid. Els independentistes fa temps que intenten buscar el cos a cos amb el PSC i han aprofitat la compareixença del cap de llista socialista a la comissió d'investigació del cas Koldo per mirar de desacreditar el seu perfil com a gestor, una faceta que Illa sempre ha volgut explotar, especialment després dels anys del procés. Dimecres serà el torn del Senat, i l'oposició ja espera Illa després d'haver escoltat qui va ser el seu cap de gabinet, Víctor Francos.

Rufián ha protagonitzat l'interrogatori més tens i ha buscat evidenciar que el candidat del PSC està "inhabilitat" per gestionar diners públics. "Quan l'estafen dues vegades, la culpa és del càrrec públic i l'inhabilita, perquè no s'assabenta de res", ha dit el portaveu republicà. La intervenció de Rufián no ha servit per aportar noves informacions sobre la gestió d'Illa. Malgrat apujar el to en les seves respostes, ha insistit que la gestió va ser correcta, que la prioritat en el moment més dur de la pandèmia la prioritat era que el material sanitari arribés i que el Ministeri de Sanitat no va adjudicar ni un euro públic a les empreses de la trama de presumpta corrupció que s'investiguen a la comissió. "A mi no em va estafar ningú, però no em sorprèn la seva intervenció", ha dit l'exministre al dirigent d'ERC.

Nogueras, que ha instat Illa a intervenir en català, també ha fet un interrogatori amb la vista posada al 12-M. La portaveu de Junts ha criticat la feina d'Illa al capdavant de Sanitat i la "frivolitat" en la gestió de diners públics, però s'ha centrat sobretot a carregar contra la "recentralització" de competències que el govern espanyol va fer durant la pandèmia. En una campanya en què el PSC defensa l'autogovern de Catalunya, Nogueras ha recordat que "en un dels moments de màxima dificultat de Catalunya", l'aleshores ministre "no va confiar en les institucions catalanes que ara diu voler presidir". En la rèplica, Illa ha negat que hi hagués cap recentralització i ha assegurat que es van respectar les competències de les comunitats autònomes.

L'exministre ha hagut d'aparcar temporalment la campanya socialista per comparèixer aquest dilluns al Congrés i dimecres al Senat, just abans de començar una campanya que els socialistes han centrat en la gestió dels serveis públics. L'oposició ha aprofitat per carregar contra el líder del PSC, ja sigui pel clima electoral català, com ERC i Junts, o bé per desgastar el govern espanyol de Pedro Sánchez, com ha estat el cas del PP o Vox, que han exhibit el sumari del cas on apareix el líder socialista. Des de Catalunya, el president d'ERC, Oriol Junqueras, també ha burxat el PSC i ha advertit que la corrupció serà una "línia vermella" de cara a futurs pactes. La resposta dels socialistes l'ha feta la portaveu, Núria Parlon, que ha lamentat que els republicans recorrin a aquests arguments i no pas a les propostes.

Les trobades amb Koldo

En la seva primera intervenció, Illa ha lliurat un informe a la presidència de la comissió sobre els procediments de compra de material sanitari, per refermar que la feina es va fer ben feta en un moment de màxima complexitat. "El mercat estava col·lapsat", ha remarcat. Ha defensat l'actuació duta a terme quan era ministre en la compra de material sanitari durant els moments més durs de crisi sanitària. "Sabem que vam actuar de manera correcta, encara que hi va haver gent, uns pocs, que es va aprofitar d'aquella situació", ha dit. La comissió analitza la compra de material per fer front a la Covid-19, i les possibles comissions que va cobrar el cap de gabinet de l'exministre Ábalos, Koldo García, principal investigat en la trama de corrupció. "El virus va treure el millor de la societat espanyola i el pitjor d'uns pocs, difícils de detectar en aquells moments per totes les administracions", ha admès Illa.

L'exministre ha recordat que es van tancar 28 contractes per un import total de 750 milions d'euros en menys d'un mes. Preguntat directament per la seva relació amb Koldo, ha assegurat que només hi va parlar una vegada, per redirigir-lo als tècnics. "El Ministeri de Sanitat no va contractar res de la seva empresa", ha insistit més d'una vegada, a preguntes de l'oposició. Davant d'aquells que s'haurien aprofitat de la crisi sanitària per guanyar diners a través de comissions, Illa ha demanat "anar fins al final vingui d'on vingui".

Mentre Illa compareixia al Congrés, el seu excap de gabinet, Víctor Francos, ho feia al Senat. Francos ha explicat que es va reunir tres vegades amb Koldo. Dues, per parlar d'empreses que podien proporcionar material sanitari, i una tercera per parlar de software. De fet, ha explicat que va ser Illa qui el va avisar que Koldo el trucaria. Francos ha remarcat que no li va demanar cap "drecera" per accedir a contractacions. Per la seva banda, Illa ha insistit que "ningú" del seu gabinet va donar el vistiplau a cap compra de les empreses involucrades a la trama. L'oposició, però, no en té prou i ja avisa que Illa haurà de donar "moltes explicacions" dimecres. La senadora d'ERC, Sara Bailac, ha apuntat que hi ha "incongruències" entre les declaracions de l'exministre i de qui va ser el seu cap de gabinet.

Un procediment de compra mínim

Durant el primer estat d'alarma, el procediment de compra de material sanitari es feia per la via d'emergència. Això vol dir que els controls eren menors que en circumstàncies normals, però Illa ha volgut destacar que s'analitzava cada proveïdor i el material per saber si era acceptable. En un moment d'alta demanda i preus fora de mercat, Illa ha explicat que les ofertes se sotmetien a un triple control: solvència del proveïdor, anàlisi tècnica del producte i anàlisi del preu. Sanitat, ha dit Illa, no va contractar res a l'empresa Solucions de Gestió SL, que Koldo, malgrat que aquesta companyia formava part de l'acord marc, juntament amb 71 empreses més, a les quals podien recórrer les comunitats autònomes. "Faria autocrítica per molestes coses, però no dels procediments de compra; es va fer un mínim procediment", ha afirmat.

El cas Koldo sobrevolarà l'inici de la campanya electoral. Després de la compareixença al Congrés, Illa encara haurà d'intervenir dimecres al Senat abans de poder-se centrar plenament, si no hi ha sorpreses judicials, en el camí cap al 12-M. Els seus rivals a les urnes aprofitaran la trama per desgastar-lo. El seu nom apareix al sumari i en converses d'alguns implicats en el procediment, però cap jutge no l'ha imputat. Els noms clau a la trama mantenen el silenci. Aquest mateix dilluns, Koldo García s'ha acollit al seu dret a no declarar a la cambra alta.