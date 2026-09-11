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Irene Montero es perfila com la candidata de Podem a les eleccions generals

Política

  • L'eurodiputada de Podem Irene Montero a l'acte a Barcelona amb Gabriel Rufián per presentar el front d'esquerres

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 16:03
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 16:13

Irene Montero es perfila com la candidata de Podem a les eleccions generals. L’eurodiputada i secretària política de la formació presentarà aquest dissabte a Madrid els eixos de la seva candidatura, sota el lema: "Pau, casa, feina".

Montero defensarà mesures com avançar cap a una jornada laboral de 35 hores setmanals i situar el salari mínim interprofessional en 1.800 euros. Podem vol articular una candidatura "nítidament d’esquerres" i "el més àmplia possible", amb propostes per combatre l’encariment de l’habitatge i dels productes bàsics.

La candidata també situarà la despesa militar al centre del discurs i reclamarà que els recursos públics es destinin "a cuidar la gent, no a comprar armes". La defensa de la sanitat i l’educació públiques, les polítiques de conciliació, el sistema de cures, la lluita contra les violències masclistes i l’emergència climàtica completaran els eixos de la candidatura.

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