Irene Montero es perfila com la candidata de Podem a les eleccions generals. L’eurodiputada i secretària política de la formació presentarà aquest dissabte a Madrid els eixos de la seva candidatura, sota el lema: "Pau, casa, feina".\r\n\r\nMontero defensarà mesures com avançar cap a una jornada laboral de 35 hores setmanals i situar el salari mínim interprofessional en 1.800 euros. Podem vol articular una candidatura "nítidament d’esquerres" i "el més àmplia possible", amb propostes per combatre l’encariment de l’habitatge i dels productes bàsics.\r\n\r\n\r\nMañana quiero contaros que me voy a presentar a las próximas elecciones generales. La política tiene que volver a lo básico, porque solo tenemos una vida y un planeta: paz, casa, trabajo. Nos vemos a las 12h en la calle Larra 14, metro Tribunal. pic.twitter.com/yxb6ivWjMz\r\n— Irene Montero (@IreneMontero) September 11, 2026\r\n\r\n\r\nLa candidata també situarà la despesa militar al centre del discurs i reclamarà que els recursos públics es destinin "a cuidar la gent, no a comprar armes". La defensa de la sanitat i l’educació públiques, les polítiques de conciliació, el sistema de cures, la lluita contra les violències masclistes i l’emergència climàtica completaran els eixos de la candidatura.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nGUIA\r\n\r\nDiada de Catalunya 2026: tots els actes de l'Onze de Setembre Lluís Girona Boffi\r\n\r\n