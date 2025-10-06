Jordi Coronas es retroba amb companys a la seu d'ERC després de ser deportat des d'Israel

El regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas ha estat rebut per familiars, amics i companys de partit a la seu d'ERC l'endemà de ser deportat des d'Israel. Cap a les 5 de la tarda el regidor ha arribat a les oficines del carrer Calàbria i ha estat rebut per aplaudiments i abraçades pels treballadors i militants de l'organització. A l'acte de benvinguda hi han estat presents el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general i líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany.\r\n\r\nDesprés de la rebuda Coronas ha dirigit unes paraules als seus companys de partit i els ha traslladat el seu agraïment pel suport durant tot el viatge de la Flotilla. El regidor ha assegurat que aquests darrers dies ha vist "el pitjor de la humanitat" i ha afegit que ha viscut "el feixisme en primera persona". "Fa por, però ens ha d'empènyer a lluitar contra el feixisme a Israel, a Palestina i arreu, també als Països Catalans", ha dit. Malgrat tot, ha remarcat que durant el viatge amb la Flotilla també va viure "el millor de la humanitat" i ha destacat "la capacitat col·lectiva de ser solidaris i de comprometre's amb una causa, a lluitar pel que és just i a saber controlar la por i decidir seguir endavant".\r\n