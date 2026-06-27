L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, arriba a Planoles per l’homenatge organitzat per la JNC Alumni. La plana major de Junts, amb Josep Rull, Jordi Turull, Mònica Sales i Albert Batet al capdavant, l’han rebut al recinte, on unes 300 persones esperaven l’expresident. Ha arribat en cotxe, des de Barcelona i acompanyat per Jaume Padrós, el seu metge.\r\n\r\n\r\n📹 VÍDEO | Jordi Pujol arriba a Planoles per l’homenatge organitzat per la JNC Alumnihttps://t.co/ks9YIQk47k pic.twitter.com/RpPYe8DmcU\r\n— NacióDigital (@naciodigital) June 27, 2026\r\n