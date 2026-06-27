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Jordi Pujol arriba a Planoles per l’homenatge organitzat per la JNC Alumni

Política

  • L'expresident de la Generalitat arriba en cotxe al seu homenatge -

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 12:29
Actualitzat el 27 de juny de 2026 a les 12:35

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, arriba a Planoles per l’homenatge organitzat per la JNC Alumni. La plana major de Junts, amb Josep Rull, Jordi Turull, Mònica Sales i Albert Batet al capdavant, l’han rebut al recinte, on unes 300 persones esperaven l’expresident. Ha arribat en cotxe, des de Barcelona i acompanyat per Jaume Padrós, el seu metge.

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