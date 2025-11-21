Jordi Pujol ja és a casa després d'una setmana ingressat

Jordi Pujol torna a ser a casa després de pràcticament una setmana ingressat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, just al davant del pis de la Ronda del General Mitre on resideix des de fa dècades. L'expresident de la Generalitat ha rebut l'alta aquest divendres, només tres dies abans que arrenqui el judici contra la família a l'Audiència Nacional. El tribunal l'ha citat telemàticament dilluns per determinar si està en condicions de ser jutjat. La defensa, liderada per Cristóbal Martell, ha fet arribar un escrit per tal que no sigui jutjat. Fins l'agreujament de de salut patit aquesta setmana, Pujol sempre havia insistit en la idea que no volia saltar-se el judici per cap procediment.
Fa unes setmanes la defensa va remetre al tribunal uns informes mèdics que ja advertien del delicat estat de salut físic i mental de Pujol, amb fins i tot marcadors en sang d'Alzheimer, i demanava que no hagués de ser presencialment al judici, que es farà al polígon de San Fernando de Henares fins al maig. El tribunal va encomanar un nou examen mèdic a forenses de l'Institut de Medicina Legal, que van concloure que Pujol no està en condicions per ser jutjat. Poc després dels informes enviats per la defensa es va produir l'ingrés a la Clínica Sagrada Família. El seu metge, Jaume Padrós, ha remarcat en els últims dies que l'expresident no pot seguir el judici ni defensar-se.
"Per parlar d'una cosa que necessita raonament, que necessita recursos dialèctics, situar-se en el temps, argumentar, tenir capacitat dialèctica... rotundament no [no té capacitat]", va apuntar Padrós, que va ser president del Col·legi de Metges de Barcelona durant onze anys, fins que va deixar el càrrec aquest mes de setembre. També és un dels responsables de l'informe que la defensa va enviar a l'Audiència Nacional per explicar la situació de salut de Pujol, que inclou la presència de marcadors d'Alzheimer. Dilluns, en el tràmit de qüestions prèvies del judici, hi pot haver ja una decisió definitiva sobre si se l'exonera de la causa o bé es continua endavant amb la seva presència al judici.