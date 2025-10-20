Josep Lluís Cleries, nou membre de l'executiva de Junts

Fitxatge a la direcció de Junts. Josep Lluís Cleries s'incorpora a l'executiva nacional del partit com a coordinador d'un Consell Assessor de nova creació. El president de la formació, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull, han proposat l'exsenador del partit per al càrrec en la reunió de la permanent d'aquest dilluns el nou òrgan s'haurà de ratificar en el pròxim Consell Nacional. El nou Consell Assessor de Junts estava recollit a la ponència organitzativa del partit i tindrà com a objectiu donar suport i assessorament en temes que siguin d'interès del partit i del país, segons detalla la formació. Cleries va ser senador i portaveu del partit a la cambra alta espanyola entre 2013 i 2024 i també va ser conseller de Benestar Social i Família del Govern d'Artur Mas. Per altra banda, Antoni Maria Grau, president de la sectorial d'Economia, Empresa i Treball s'incorporarà com a vocal de l'executiva.\r\n\r\n \r\n