Josep Tomàs Salàs, nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

El Parlament ha designat Josep Tomàs Salàs com a nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). La cambra ha validat que el magistrat ocupi el càrrec gràcies als vots de 68 diputats -previsiblement del PSC, ERC i els Comuns-. La designació s'ha aprovat per vot secret en segona ronda de votacions, ja que no s'ha aconseguit el suport de les tres cinquenes parts dels diputats necessàries (81 diputats) a la primera ronda. Sí que s'ha pogut aprovar en segona instància, ja que només era necessària la majoria absoluta. Salàs, proposat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, substituirà Miguel Ángel Gimeno, que ha estat director de l'OAC des del juliol del 2016.\r\n