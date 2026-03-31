Junqueras diu que «molt probablement» no anirà a l'acte de Rufián i Montero a Barcelona

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha admès aquest dimarts que "molt probablement" no assistirà a l'acte del portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem Irene Montero el pròxim 9 d'abril a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "Tenim molts compromisos a l'agenda, compromisos amb la nostra realitat social i municipal i, per tant, molt probablement no", ha argumentat Junqueras, en una entrevista a El programa de Ana Rosa de Telecinco. Després de ser preguntat per si el canvi de Maria Jesús Montero per Arcadi España com a titular del Ministeri d'Hisenda pot facilitar la cessió de l'IRPF, ha opinat que "segur" que no ho tindran "més fàcil". "El PSOE mai ho posa fàcil", ha afegit. Així mateix, ha remarcat la seva "simpatia" per tots els participants de l'acte, inclòs l'exdiputat i exportaveu de Podem i dels Comuns Xavier Domènech, que moderarà la trobada. Junqueras va insistir aquest dilluns en el seu rebuig a una llista unitària de les esquerres que promou Rufián, afirmant que no va anar a la presó "perquè Colau sigui diputada en una llista d'ERC". Preguntat per aquestes declaracions, Junqueras ha reiterat que es tracta d'una "evidència". "Crec que ningú pot posar-ho en dubte", ha afegit.\r\n