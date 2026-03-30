30 de març de 2026

Mor Montserrat Puigdemont, pianista i tia de Carles Puigdemont

La música, que va ser professora de piano de Lluís Llach, ha mort als 91 anys

Publicat el 30 de març de 2026 a les 08:46
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 09:23

Montserrat Puigdemont i Oliveras, músic i pianista, ha mort aquest diumenge a l’edat de 91 anys a Palamós, tal com explica El Punt Avui. Nascuda a Amer, l’1 de febrer de 1935, era la tia del president Carles Puigdemont i va ser una figura clau en la formació musical del cantautor Lluís Llach.

Puigdemont va formar-se a Girona amb el prestigiós professor Francesc Civil, i va acabar els seus estudis al conservatori de música de Barcelona. El 1957 va casar-se amb el músic de cobla Wenceslau Roure i Marín i van establir-se a Verges, on va començar a fer classes musicals a Lluís Llach, quan tenia set o vuit anys.

Una referent musical

Lluís Llach va explicar el 2017 a Catalunya Ràdio com d’important va ser Puigdemont en els seus inicis: “Em va ensenyar a estimar la música”. La mateixa mestra va admetre, també, el talent del seu alumne: “Només li vaig ensenyar a fer el que sentia i a estimar la música”.

A banda de Llach, també va formar alumnes de la zona que es preparaven per estudiar magisteri. El 1965, Puigdemont va deixar la docència i va traslladar-se a Palamós on, el 1973, va obrir una joiera juntament amb el seu marit, avui regentada per la seva filla.

Tot i el canvi de professió, Puigdemont mai es va desvincular de la música. De fet, va ser directora del cor i organista de l’església de Palamós.

