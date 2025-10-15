15 de octubre de 2025

Política

Junqueras ofereix a Junts un front comú en la defensa dels autònoms

  • Oriol Junqueras i Jordi Turull, el dia que es va aprovar l'amnistia -

Publicat el 15 d'octubre de 2025 a les 16:50

"Treballem-ho plegats". Aquesta ha estat la petició que ha fet Oriol Junqueras a Junts en la defensa dels autònoms. El president d'ERC ha compartit una piulada de Jordi Turull en què el secretari general de Junts anunciava el "no" de la formació a l'augment de les quotes dels autònoms: "Prou de collar a impostos les classes mitjanes i treballadores catalanes". Junqueras ha compartit una publicació anterior en què transmetia l'oposició a la mesura amb un to similar al de Turull i li ha ofert un front comú: "Treballem-ho plegats". El dirigent republicà ha demanat, com ja ha fet en reiterades ocasions, que Junts se sumi a la defensa del finançament o d'un bon transport. "Com més força tinguem defensant el país, més avançarà Catalunya", ha sentenciat.

