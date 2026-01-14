Junqueras refreda l'optimisme del Govern: «Sense acord per l'IRPF no hi ha negociació pressupostària»

El Govern assegurava aquest dimarts que esperava que ERC aprovés els pressupostos sense tenir resolta la recaptació de l'IRPF. Doncs bé, en menys de 24 hores ha tingut resposta d'Oriol Junqueras. En una atenció a mitjans abans d'una reunió del grup parlamentari republicà a Sitges, el president d'ERC ha estat molt clar: "Sense acord per l'IRPF no hi haurà negociació pressupostària". És el missatge que ha repetit el partit en els últims dies, recordant que amb l'acord pel nou model de finançament no n'hi ha prou. Junqueras ha afegit que "ningú té tantes ganes" de tenir pressupostos com ERC, però que els socialistes han de crear les condicions necessàries per poder asseure's a negociar-los. "Han de demostrar que volen pressupostos, perquè no n'hi ha prou amb dir-ho", ha insistit el president d'ERC. Junqueras també ha avançat que seran exigents en una hipotètica negociació dels comptes: "Per aprovar uns mals pressupostos hi ha molts altres partits polítics, però per aprovar-ne uns de bons hi ha ERC", ha advertit. Informa Lluís Girona.\r\n