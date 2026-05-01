01 de maig de 2026

Política

Junqueras reivindica l'habitatge, els salaris justos i el bon funcioncionament dels tranports públics

  • Junqueras ha defensat el dret a l'autodeterminació de tots els pobles  -

Publicat el 01 de maig de 2026 a les 12:54

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a sortir al carrer el Primer de Maig “per lluitar per habitatges dignes per a tothom, salaris justos i per un transport públic i uns trens que funcionin”. En aquesta línia, Junqueras ha manifestat la voluntat del seu partit d’ajudar el conjunt de la societat, els treballadors assalariats i els autònoms “amb la màxima ambició”, i d'aconseguir un país cada dia més just i més lliure.

El líder dels republicans també ha aprofitat l'atenció a la premsa prèvia a la manifestació de l'1 de Maig per solidaritzar-se amb el poble palestí, “víctima d’una guerra injusta, cruel i d’un veritable genocidi”. En relació amb la creació del Consorci d'Inversions entre l'Estat i la Generalitat, Junqueras ha afirmat que "Catalunya i la societat catalana necessiten eines per garantir les inversions públiques en trens i en totes les infraestructures". El republicà ha lamentat, a més, que hi hagi gent "disposada a posar pals a les rodes", en clara referència a Junts.

 

 

 

 

Et pot interessar