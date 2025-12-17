Junts carrega contra Illa per la pesta porcina: "Va transmetre una imatge de nul·la confiança i seriositat"

Junts ha retret a Illa que comparegui 19 dies després de la detecció del primer positiu. "Va estar absent i va transmetre una imatge de nul·la confiança i nul·la seriositat", ha sentenciat la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales. La formació independentista ha contraposat l'absència del president amb el desplegament militar a la zona afectada: "L'exèrcit espanyol aquí i el president absent és la metàfora de la Catalunya que voldrien alguns". Sales ha insistit que les explicacions d'Illa haurien d'haver arribat al ple de fa dues setmanes i l'ha acusat d'intentar "guanyar temps i evitar la crítica". Per altra banda, Junts demana la reprovació del conseller Ordeig i li ha retret que "es tirés a la piscina" amb la primera hipòtesi que el virus havia sortit d'un senglar que s'havia menjat un entrepà. "En qualsevol país democràtic ja hauria d'haver dimitit o ser destituït", ha conclòs Sales.\r\n