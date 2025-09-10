Junts defensa la seva esmena a la reducció de jornada: «Viure millor no és treballar per llei mitja hora menys cada dia»

El diputat de Junts al Congrés Josep Maria Cervera ha defensat aquest dimecres l'esmena de la seva formació a la proposta de reducció de la jornada laboral tot destacant que "viure millor no és treballar per llei mitja hora menys cada dia". "Sap que des del primer minut hem estat disposats a parlar del temps de treball, com sap que ho hem condicionat a parlar també de com millorem la pèssima productivitat, estancada a nivells de fa vint anys, i de com reduïm l'altíssim i creixent absentisme laboral", ha dit dirigint-se a la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz. A Junts creuen, a més, que la proposta d'una setmana laboral de 37,5 hores és un "projecte personal" de la líder de Sumar per garantir la seva "supervivència política". "Sortim avui a defensar l'esmena a la totalitat que Junts hem presentat a aquest projecte de llei, sabent que aquesta és la porta a una campanya de més pressió, atacs, mentides i insults contra la nostra formació. Però no som aquí buscant comoditat, sinó defensant el model d'un país que es diu Catalunya i que s'ha forjat en la cultura de l'esforç", ha remarcat Cervera a l'inici de la seva intervenció.\r\n