Junts demana explicacions al Govern per la «pèrdua» del Gran Premi d'F1 de manera anual

Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament dirigida al Govern per exigir explicacions després que s'hagi anunciat que el Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Gran Premi de Fórmula 1 cada dos anys i no anualment a partir d'enguany. En un comunicat emès aquest dimarts, el diputat del partit Joan Canadell ha advertit del "retrocés econòmic i estratègic" que suposa la "mala notícia". En concret, ha alertat que l'economia catalana deixarà de guanyar 900 milions d'euros a causa de la "pèrdua" de tres curses abans del 2032. Canadell ha exigit explicacions al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que creu que no ha estat "capaç" de garantir la continuïtat anual de la competició.\r\n