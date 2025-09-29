Junts, ERC, Comuns i CUP porten a Fiscalia la plantada de Millo i Gay a la comissió d'infiltracions policials

Junts, ERC, els Comuns i la CUP elevaran a la Fiscalia les incompareixences dels exdelegats del govern espanyol a Catalunya Josep Enric Millo i Maria Eugènia Gay a la comissió d'investigació sobre infiltracions policials. Aquesta és la segona vegada que la mesa els convocava, després que el passat dimarts Millo i Gay desatenguessin per primer cop la convocatòria al Parlament per donar explicacions de l’espionatge mentre eren delegats del govern espanyol a Catalunya. La comissió ha aprovat elevar les incompareixences a la Mesa del Parlament, que serà la responsable de fonamentar jurídicament la denúncia davant la Fiscalia. Els quatre grups parlamentaris volen denunciar el "menyspreu i el desinterès" per part d'antics membres del govern espanyol i representants del PP i PSC per donar explicacions sobre les vulneracions de drets a través de l’espionatge i les infiltracions policials. En aquest sentit, Junts, ERC, Comuns i CUP es comprometen a emprendre "les mesures jurídiques i legals pertinents" en cas que aquest incompliment s’estengui en compareixences futures.\r\n