Junts insisteix que la relació amb Sánchez «s'ha acabat» però reclama que compleixi els acords

La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que Sánchez “no té paraula” i només li interessa “el poder”. “S'alia amb qui convingui per tenir-lo”, ha afirmat, i ha assenyalat que el PSOE només es mou “si els collem”. Ha posat d'exemple que, després del trencament, el govern espanyol va desbloquejar la llei de la multireincidència. Nogueras ha retret a Sánchez que parli de “l'esperit de l'acord”. “D'això no es menja, volem la materialització de l'acord, volem fets”, ha afirmat, i ha titllat de “cínic i hipòcrita” el president del govern espanyol. Nogueras també ha criticat Rufián, a qui ha definit com a “portaveu del PSOE, i ha acusat el PSOE de “bloquejar” la legislatura.
El dirigent independentista ha dit que la relació PSOE-Junts “s'ha acabat”. “Si vostès incompleixen amb els catalans, la nostra responsabilitat és collar-los a vostès”, ha afirmat. Tot i que la relació “s'ha acabat”, Nogueras ha dit que el “deute” continua vigent, i per això Junts vol que el govern espanyol compleixi. “Són uns irresponsables, les conseqüències dels seus incompliments són "responsabilitat seva”, ha afirmat. La líder de Junts ha dit que Sánchez no té majoria, té la legislatura bloquejada i manté “al calaix” lleis com la de la multireincidència, la d'ocupacions il·legals o la llei ELA. També els incompliments en l'execució pressupostària o la publicació de les balances fiscals.
Nogueras ha dit que Catalunya hi surt perdent amb tots els partits espanyols i ha dit que “no és útil” fer de crossa del PSOE. La líder de Junts ha dit que “qui ha evitat un govern de PP i Vox” és Junts, perquè va investir Sánchez, però ha avisat que “no ha aprofitat l'oportunitat”. “Només havien de fer una cosa: complir els acords”, ha dit, i ha denunciat que vulgui atribuir als independentistes el “fracàs i la responsabilitat”. “Vostè ha bloquejat la legislatura i no es pot escapar de dir com pensa governar sense la majoria que necessita”, ha reblat. En la seva intervenció, no ha demanat eleccions ni que es tiri endavant una moció de censura.
Rufián dispara contra Junts: "Van dient que faran Feijóo president"
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha animat el PP i Vox a presentar una moció de censura contra Sánchez si tenen clar que hi ha una majoria de dretes al Congrés. “Què serà abans, la moció de Feijóo o les eleccions de Sánchez?”, ha preguntat, i ha tornat a pronosticar que el PP arribarà a la Moncloa gràcies a Junts. “Aquells que dubtin que Junts es vol carregar això, no saben que per a ells Catalunya no és la seva pàtria, sinó el seu negoci, i l'estan perdent. O la recuperen o la destrueixen”, ha afirmat, i ha dit que amb el PP no comparteixen banderes però sí “interessos i amos”. “Els líders de Junts fa temps que es passegen per consells d'administració i digitals d'ultradreta per fer president Feijóo”, ha assegurat, i ha preguntat a Feijóo què ofereixen a Junts. “Tant de bo algun dia es pugui dir”, ha reblat.
Rufián ha ridiculitzat les causes que afecten l'entorn del PSOE, com ara la de Begoña Gómez o la del fiscal general de l'Estat i ha dit que la corrupció real és l'escàndol dels cribratges de càncer de mama a Andalusia o la gestió de Carlos Mazón, a qui ha titllat de “miserable, psicòpata i homicida”. De tota manera, el dirigent republicà ha dit que la culpa de la situació actual és del PSOE, perquè es va posar “de perfil” quan el poder judicial i l'extrema dreta va posar al punt de mira l'independentisme. “Si volen frenar aquesta gent, lluitin contra la desigualtat, contra la precarietat i habitatge”, ha afirmat, i ha defensat que hi ha “espai” per a l'esquerra que es preocupi pels problemes de la gent, parli de seguretat o immigració i faci lleis.