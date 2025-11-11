El Congrés tomba a la primera la proposta d'ERC per «fregir a impostos» els especuladors

No hi haurà marge, per ara, per frenar la compra especulativa d'habitatge. El vot en contra del PP i de Vox, sumat a l'abstenció de Junts, ha servit per impedir la tramitació de la proposició de llei d'ERC, que plantejava apujar la càrrega fiscal als especuladors per desincentivar que acaparin pisos. Les esquerres hi han votat a favor, però el bloc de la investidura fa temps que ha deixat de ser operatiu, sobretot quan es voten iniciatives a l'esquerra de l'espectre ideològic, com va passar amb la reducció de la jornada laboral o amb l'impost a les energètiques. D'aquesta manera, la mesura decau abans de començar a caminar, un escenari que no s'ha confirmat fins a última hora. "Qui voti que no ho haurà d'explicar molt bé", anticipava Gabriel Rufián durant la presentació de la iniciativa.
La limitació o prohibició de la compra especulativa d'habitatges ha entrat amb força al debat polític. A Catalunya, els Comuns i la CUP pressionen Salvador Illa perquè es mogui en aquest sentit -al Parlament hi hauria una majoria favorable, si el PSC s'hi acaba sumant- però el Govern, de moment, ho està estudiant per tenir totes les garanties que, jurídicament, una iniciativa com aquesta queda blindada. En tot cas, els socialistes han vist com el PSOE ha votat a favor de la proposta dels republicans, si més no per començar-ne a parlar. El vot afirmatiu, però, no ha tingut recorregut.
ERC reclama "fregir a impostos" els especuladors
El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha estat l'encarregat de presentar la proposició de llei, i ho ha fet amb la bancada del govern espanyol buida. Rufián ha situat l'habitatge com el principal problema de l'Estat per culpa de l'augment de preus del lloguer i la impossibilitat de la gran majoria de comprar un pis. “El problema és que hi ha poca gent amb moltíssim”, ha afirmat el dirigent republicà. I la solució no és, ha dit, “construir més”, perquè el preu ha continuat pujant. “El mercat de l'habitatge no és un mercat normal, l'habitatge és un dret, i perquè la llei de l'oferta i la demanda no funciona”, ha reblat. Per això ha fet una crida a “intervenir el mercat”.
La proposta d'ERC implica augmentar els impostos a la compra especulativa, per fer que el ric que vol invertir en cases “s'ho pensi”. “La kriptonita dels rics del món són els impostos”, ha assenyalat. Per això, els republicans plantegen “fregir a impostos” qui vulgui comprar cases no per viure-hi, sinó per especular. Rufián ha dit per sobre del dret d'algú a tenir deu o vint cases, hi ha el dret d'una família a tenir-ne una. Per això, proposen reduir l'IVA en la compra de la primera casa per viure-hi, augmentar fins al 50% la compra d'habitatge per especular i crear un nou impost a l'acumulació de pisos. “Cal deixar clar que els rics del món o d'aquest país s'ho pensin a l'hora d'invertir en pisos”, ha dit.
Una proposta "en la línia" del govern espanyol
El PSOE ha tret pit de les mesures per pal·liar l'emergència habitacional, amb més construcció d'habitatge o la prohibició dels pisos turístics. Els socialistes han carregat contra la mala gestió del PP, que prioritza els fons voltor i l'especulació. El diputat Ignasi Conesa ha denunciat els pactes de la dreta i la ultradreta, que no tenen en compte la crisi de l'habitatge. "Neguen que l'habitatge sigui un dret", ha dit, i ha alertat de les conseqüències d'aquesta aliança. Conesa ha defensat la regulació del lloguer de temporada perquè no hi hagi "escapatòries" i ha afirmat que la proposta d'ERC està "en la línia" del que planteja el govern espanyol. El bloc d'esquerres ha votat a favor de la proposta.
Junts defensa els propietaris: "Qui posa un pis a lloguer no és un especulador"
Junts ha expressat "dubtes" sobre la proposta d'ERC i s'ha erigit en defensors dels "petits propietaris" i de les Socimis que "estan disposades a contribuir al lloguer assequible". La diputada Marta Madrenas ha afirmat que els grans fons "esquivaran la mesura" que plantegen els republicans i, en canvi, perjudicarà els ciutadans que "volen comprar un pis per posar-lo a lloguer". En aquest sentit, ha denunciat una "criminalització dels propietaris" que ha provocat les polítiques del PSOE i els Comuns. "El populisme ha instal·lat un relat que qualsevol persona que posa un pis a lloguer és un especulador, i això no és veritat", ha assegurat, i ha lamentat també la "inseguretat jurídica", que redueix l'oferta i provoca "preus desorbitats"
El PP i Vox ho titllen d'"ocurrència"
El PP i Vox han titllat d'"ocurrència" la proposta d'ERC. El diputat Raúl Cuevas ha dit que la reforma és només un augment d'impostos que "encareix" la vida de les famílies, però no solucionarà el problema de l'habitatge, sinó que l'"agreujarà". Els populars han admès que hi ha una crisi, però ha lamentat la posició "dogmàtica" per fer-hi front. "Les mesures no han augmentat l'oferta ni han reduït els preus", ha dit Cuevas, posant d'exemple el cas de Catalunya. També ha fet referència a la inseguretat jurídica que, diu, provoca la llei d'habitatge, que ha qualificat de "llei fallida". Per part de Vox, el diputat Carlos Hernández Quero ha assegurat que la proposta d'ERC només afavorirà els grans tenidors, que podran continuar tenint molts pisos, i perjudicarà les classes mitjanes i treballadores.