Junts insta el Govern a rescindir el contracte amb Renfe i que FGC assumeixi el servei

Junts ha instat el Govern de Salvador Illa a rescindir la part de contracte amb Renfe i que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) qui assumeixi la titularitat del servei de Rodalies. Així ho ha reclamat aquest dissabte el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha defensat que "jurídicament és possible". En la mateixa línia que la resta de partits de l'oposició, Turull també ha fet una crida als ciutadans a manifestar-se el pròxim dissabte 7 de febrer contra el caos ferroviari, "per dir que ja n'hi ha prou de tanta incompetència i de tanta renúncia".
El secretari general de Junts ha afirmat que el Govern ha de "deixar el posicionament de resignació" i "assumir la direcció del servei", en mans de FGC. "Qui dirigeix el servei actualment que és Renfe, que ha estat el gran motivador del greu problema. No pot ser qui solucioni el problema", ha sostingut.
Turull ha explicat que "jurídicament és possible" que el Govern "rescati la part del contracte que té amb Renfe com a promotor". En aquest sentit, ha insistit que FGC "ha demostrat a bastament que és un servei de primer nivell que no té res a veure amb el servei que ofereix Renfe en aquests moments".
Competències d'immigració
Després que Podem s'hagi obert a tornar a negociar la delegació de competències en immigració, Jordi Turull ha instat la formació a "aclarir" el seu posicionament. "El que no pot és jugar un xantatge i acusar-nos de racistes el matí, i a la tarda fer no sé què", ha criticat. I ha conclòs: "Ells van ser molt durs. Ara ens han de dir per què han canviat de plantejament i per què en aquell moment van impedir un tema tan important per a Catalunya".