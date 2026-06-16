Junts planteja 1.000 milions d'euros més per a habitatge a les esmenes als pressupostos

Junts ha plantejat incorporar 1.000 milions d'euros addicionals en habitatge a través de les esmenes als pressupostos del Govern. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha explicat que la formació ha registrat 1.154 esmenes als comptes i 191 a la llei de mesures, amb l’objectiu de "corregir la resignació" del Govern. En roda de premsa al Parlament, ha acusat l’executiu d’haver presentat uns pressupostos que són una "sobredosi d’anestèsia" i que, segons ha dit, estan pensats "únicament per garantir l’estabilitat del govern". En matèria d’habitatge, Sales ha defensat que cal incorporar 1.000 milions addicionals per incrementar l’oferta, impulsar la rehabilitació i facilitar l’accés dels joves a un habitatge digne. “La crisi de l’habitatge no se solucionarà amb més intervencionisme, se solucionarà posant més habitatge a disposició dels catalans”, ha afirmat. També ha explicat que Junts proposa augmentar els préstecs d’emancipació fins als 60.000 euros i que la condició de protecció oficial només es mantingui fins al retorn del préstec.\r\n