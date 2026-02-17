17 de febrer de 2026

Junts, sobre pactes amb Aliança a les municipals: «Ells fan soroll i nosaltres propostes»

17 de febrer de 2026

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha afirmat que Aliança Catalana fa "molt soroll" mentre que el seu partit fa "moltes propostes". D'aquesta manera ha respost les declaracions de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que s'ha obert a arribar a pactes de govern amb Junts després de les eleccions municipals si no impliquen renunciar al seu programa. Vergés ha defensat que Junts ha fet en els últims mesos propostes sobre finançament i Rodalies mentre que Aliança ha estat "desapareguda" en aquestes qüestions. Pel que fa a pactes postelectorals, s'ha limitat a dir que l'objectiu del seu partit és "treure un vot més que la segona llista més votada".

